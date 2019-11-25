Başkan Erdoğan Katar'daki askeri üssün ismini açıkladı: Halid Bin Velid

Başkomutan Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalarının satır başları şöyle;

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizi tek tek gözlerinizden öpüyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün Katarlı muhataplarımızla verimli, başarılı, samimi görüşmeler yaptık. İkili ilişkilerimizi stratejik perspektifle daha da güçlendirme irademizi tekrar teyid ettik. Katar ile askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanındaki alanlarındaki işbirliğimiz ikili ilişkilerimizin omurgasını teşkil ediyor.

"HİÇ KİMSE SİZLERİN BURADA OLMASINDAN RAHATSIZ OLMAMALI"

Katar Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılarda bulundunuz. Körfez ülkelerindeki krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kardeşlik, dostluk, dayanışmanın timsalidir. Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemediler.

Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Buranın Ortadoğu istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. Sizin buradaki varlığınız Körfez'in istikrarına, barışana hizmet etmektedir. Hiç kimse bu coğrafyadaki mevcudiyetimizden rahatsız olmamalıdır. Sizler takdirle anılacak tarihi bir görev ifa ediyorsunuz.

"BİZLER EMANETE CANIMIZ PAHASINA SAHİP ÇIKAN MİLLETİZ"

Kat ettiğiniz mesafe göğsümüzü kabartmıştır. Bugün bu kışlamızın adını da savunma bakanımızdan öğrendim. Halid Bin Velid olarak anılacak hayırlısı olsun. Tefrişatın bitmesinin ardından inşallah yeni kışlaya intikal edeceğinizi büyük memnuniyetle öğrendim. Kışlanın en modern teknolojiyle inşa edildiğini biliyorum. Sizler de Katarlı kardeşlerimize emanetsiniz. Katarlı kardeşlerimiz de sizlere emanet. Biz emanete canımız pahasına sahip çıkan bir milletiz. Her birinizin emanete hakkıyla sahip çıkacağınıza inanıyorum.