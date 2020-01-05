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05 Ocak 2020 Pazar 08:56:54 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 09:21:11

'Başkan Erdoğan, Kasım Süylemani için 'şehit' ifadesi kullandı' iddiası yalanlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde 'halep Kasabı' olarak da bilenen Kasım Süylemani için söylediği iddia edilen 'şehit' ifadesi üst düzey bir Türk yetkili tarafından yalanlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı son dakika telefon görüşmesinde Kasım Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı iddiaları asılsız çıktı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından iki liderin görüşmesine dair detayları paylaştığı açıklama, TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili tarafından kesin bir dille yalanlandı. Üst düzey yetkili, Başkan Erdoğan'ın, Ruhani ile yaptığı görüşmede ABD'nin füze saldırısı ile ölen Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadığını belirtti.KESİN BİR DİLLE YALANLAMA GELDİ

TRT World'e konuşan üst düzey yetkili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme sırasında Kasım Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle muhatabına taziyelerini sunmuşlardır. Görüşmede Süleymani hakkında "şehit" ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır. Cumhurbaşkanımız, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran'a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulunmuşlardır."

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından iki liderin telefon görüşmesine dair detaylar paylaştı ve Erdoğan'ın Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı ileri sürdü.

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