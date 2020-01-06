Başkan Erdoğan: Karşı karşıya kaldığımız tehditler değişiyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İnsanların bir arada yaşama, şehirler ve devletler kurma tarihiyle istihbarat tarihi aşağı yukarı aynıdır. Devlet denilen karmaşık mekanizmanın, istihbarat desteği olmadan işlemesi ve ayakta kalması mümkün değildir.

Bizim tarihimizde de istihbarata çok çok önem verilmiştir. Mesela mirasçısı olduğumuz Osmanlı, daha kuruluş yıllarından itibaren güçlü bir istihbarat sistemi tesis etmiştir. Bugünkü MİT'in yaptığı görevleri yürüten bir veya birden fazla yapı daima olagelmiştir. Esasen Osmanlı'nın gerilemeye başlamasında istihbarat zafiyetinin de önemli payı vardır. Son dönemde istihbarata önem verilmeye başlanmışsa da maalesef kötü gidişin önü kesilememiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın bu konuya verdiği ehemmiyet ve başarılar kayda değerdir.

GENİŞ BİR ALANDA MÜCADELE YÜRÜTEN İSTİHBARATÇILARIMIZ...

Geniş bir alanda mücadele yürüten istihbaratçılarımızın gayretleri tarihin satır aralarında kalmış olsa da milletimizin gönlünde farklı bir yere sahiptir. Milli İstihbarat Teşkilatımıza kadar uzanan Cumhuriyetin istihbarat kurumları ve gelenekleri bu dönemden yadigardır.

Her ne kadar çok uzun bir süre bilinçli olarak istihbarat teşkilatımız zayıf tutulmuşsa da şartlar ve ihtiyaçlar bu kurumu yeniden güçlendirmemizi gerektirmiştir. İlk kuruluş kanunun çıktığı 1965 ve yeniden yapılandırıldığı 1984 yılındaki çabalar bu ihtiyacın ifadesidir. Son olarak 2014 yılında teşkilatımızın kanunu baştan sona yenileyerek günümüzün beklentilerine uygun hale getirdik.

Zaman zaman tartışmaların merkezine yerleştirilmiş olsa da milletimizin istihbarat teşkilatına olan inancı hiçbir zaman azalmamıştır. İstihbarat bilgileri sadece savaş değil barış dönemlerinde de devletin bekası için vazgeçilmezdir.

KRİTİK DÖNEMDEN GEÇTİĞİMİZ ŞU DÖNEMDE MİT'E DAHA ÇOK İHTİYAÇ VARDIR

Bugününe hakim olamayan geleceğini şekillendiremez. Ülkemizin ve dünyanın kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor.

İnşallah bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve imkanı artmıştır. Dünyanın yeniden yapılandırıldığı günlerden geçiyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehditler artıyor.

EN ÖNEMLİ TEHDİT ŞÜPHESİZ TERÖRDÜR

En önemli tehdit şüphesiz terördür. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri ülkemize karşı savaş ilan etmiş durumdalar. Bir başka önemli tehdit de bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç karışıklıklar ve bunların yol açtığı krizlerdir. Suriye'den kaynaklı her gelişme, hem terör boyutu, hem göç meselesi itibariyle ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Irak'ta yaşanan her hadisenin de ülkemize yansımaları oluyor.

Doğu Akdeniz'de oluşturulan bölgesel ittifakları ve güç mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir.

Teşkilatımız Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor.