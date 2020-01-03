03 Ocak 2020 Cuma 15:17:48 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 15:24:43
Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasını ziyaret etti
Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami’ne geçti.
Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı’na gitti.
Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti.
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