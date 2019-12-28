Başkan Erdoğan kapalı toplantıda Bakan'a dönüp talimatı verdi: Derhal bitir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanları ile yaptığı kapalı toplantıda başkanlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı soru yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan il başkanları toplantısı sonrası başkanlar, bölgelerindeki sorun ve taleplerini anlattı. Başkanlar, en çok bölgelerindeki altyapı çalışmaları, tüneller ve yollarla ilgili isteklerini dile getirirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sorulan sorularla Bakan Turhan'a sık sık takıldığı öğrenildi.

"PROJEYİ BİTİR" TALİMATI

Türkiye Gazetesinde yer alan son dakika haberine göre; yapımına yaklaşık iki sene evvel başlanan İnebolu-Kastamonu arasındaki tünel inşaatı projesinin yüksek maliyetli olması nedeniyle ödeneğin yetersiz kalması ve projenin durma noktasına gelmesi konusu toplantıda da gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Turhan'a dönerek "Gerekli araştırma ve incelemeleri yap. Bu proje biran önce bitmeli" talimatını verdiği kaydedildi.

KONGRE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda kongre sürecine yönelik de başkanlara önemli mesajlar verdi. Erdoğan, partiye gönül vermiş, emek vermiş herkesle irtibatın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan çalışmalara devam edileceğinin altını çizen Erdoğan "Herkesi kongre sürecimize aktif olarak katılmaya davet ediyorum. Kanaat önderleri kimlerse kadromuzu onlarla güçlendireceğiz. Gençlerde Mus'ab bin Umeyrleri, ana kademede Ömerleri, kadınlarda da Haticeleri bulacaksınız" ifadelerini kullandı.

(Türkiye Gazetesi)