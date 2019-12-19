Başkan Erdoğan: Faizsiz finans konusunda ortak bir çalışma grubu kurabiliriz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İslami finans meselesini gündemimize almalıyız. Kimi ülkeler teknolojide ciddi mesafe aldı Bizde savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30' kadar çektik.

Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...