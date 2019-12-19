19 Aralık 2019 Perşembe 11:03:14 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:15:03
Başkan Erdoğan: Faizsiz finans konusunda ortak bir çalışma grubu kurabiliriz
Başkan Recep Tayyip Başkan Erdoğan 'Kalkınmanın önceliği ve Sınamalar' başlıklı oturumda konuşuyor. İslami finans meselesini gündemimize almalıyız diye Başkan Erdoğan, "Faizsiz finans konusunda ortak bir çalışma grubu kurabiliriz" dedi. Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor." dedi.
İslami finans meselesini gündemimize almalıyız. Kimi ülkeler teknolojide ciddi mesafe aldı Bizde savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30' kadar çektik.
Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP Genel Merkezi; ABD imamı Faruk Taban ve yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin haberi sildi
- Davalık binlerce araziye ilişkin dikkat çeken teklif: Meclis'e sunuldu
- Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
- AK Parti’ye başkan akını
- ABD Kongresi Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor