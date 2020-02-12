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12 Şubat 2020 Çarşamba 16:00:40 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 16:31:13

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta önemli mesajlar verdi

Başkan Erdoğan "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları'nda önemli mesajlar verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

Vatanı, bayrağı ve istikbali uğruna canını feda eden Maraşlılar bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu gösterdi. Maraş'ın kahramanlığı bundan ibaret de değildir. 950'li yıllarda yine destansı bir mücadeleyi Bizans'a karşı veren Maraş halkı, tarihçileri kendine hayran bıraktırmıştır.

Bizim davamız senlik, benlik davası değildir. İstiklal ve istikbal davasıdır. Bu sancağı yere düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yürek de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye vurdukça Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Maraş, Kahramanmaraş... Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız? Ezanlarımızı susturmaya çalışan hainleri tepelemeye hazır mıyız? Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan toprağımızdan bir avuç almaya çalışan hainleri kovalamaya hazır mıyız?

Bu milletin 'Ekmeksiz yaşanır, vatansız yaşanmaz' dediğini unutanlar var. Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı her saldırı, bir asır öncesinde kalan planları yeniden tedavüle sokulmaya çalışılmasının ürünüdür. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbir amacına ulaşamayacaktır. Bunlardan birinin örneği Avrupa Parlamentosu'nda yaşandı. Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücüler Avrupa Parlamentosu'nda misafir edilip konuşturuldular. Bu etkinlikte HDP ve Saadet Partili milletvekilleri de yer almışlardır. Şimdi biz bunlara işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önemli bir karara imza atmıştır. İspanya'da Batasuna partisini kapatılması kararı mahkeme tarafından doğru bulunmuştur. Bu karar terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan, terör örgütlerinin eylemlerini kınamayan partilerin demokrasilerde yeri olmadığının kanıtıdır. Kimi siyasi ve siyasetçiler hakkında yürüttüğümüz işlemlerin doğruluğunu kanıtlar oldu. Belçika Yüksek Mahkemesi, terör örgütünü destekler maiyette karar aldı. Bu gelişmeler Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin birer tezahürüdür. Kendi yargı organlarının kararına uymayan ülkelerin itibarı kalmaz.

Türkiye'ye zarar verdiği için teröristlere kucak açanlar, aynı felaket başlarına çöreklendiğinde dert anlatacak kimse bulamazlar. Avrupa ilkelerini terör karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyorum.

Ne yaparsanız yapın, Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bundan gözleri korkanlar, bozulan oyunlarının hıncıyla giderek daha pervasız bir şekilde üzerimize geliyor. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.

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