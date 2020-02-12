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12 Şubat 2020 Çarşamba 18:41:36 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 19:10:26

Başkan Erdoğan: Gavur kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldiği yemekte gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldiği yemekte konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstiklal Harbimizin zaferinin müjdecisi olan Maraş bu duruşunu hep korumuş, daima ileriye taşımıştır. Günümüzde de Kahramanmaraş bölgesinin öncü ve toparlayıcı şehri vazifesini yerine getirmeyi sürdürüyor. Ülkemizin tarihi mücadele yönettiği şu dönemde Kahramanmaraş'ın gayreti bizim için çok daha önem taşıyor. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Suriye'den Libya'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar geniş bir alandaki mücadelemizin ehemmiyetini en iyi sizler biliyorsunuz. Yabancı güçleri selamlayanlar, manda teklifi ile milletimizin karşısına çıkanlar varsa bugün de benzer mankurtlar yine sahnededirler. Bu mankurtlara göre hendek kazanlar arkadaşlar, FETÖ'cüler hakkını arayan cemaattir.

HEDEFLERİNDE AK PARTİ VE ONUN GENEL BAŞKANI VAR

PKK'dan FETÖ'ye kadar ülkemize saldıran tüm terör örgütlerinin yanına tüm değerleri ile bu milletin karşısında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa ettirmeyi sürdüreceğiz. Maskeler inince altından en sefillikle faşistlik akan bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist seviciler, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Bu sinsi tuzağı boşa çıkartacağız. AK Parti olarak bizim çok sağlam durmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz tüm oklarının hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var.

7'DEN 70'E MÜCADELEMİZİN ÖNEMİNİ ANLATMALIYIZ

Ülkemizin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlıdır. Bu kadro en küçük zaafiyet gösterir, surda en küçük gedik açtırırsa kin ve nefret dolu bir güruh sel olup ülkemizin üstüne çullanır. Gün birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma, kardeşliğimizi tahkim etme günüdür. Büyük kongre sürecimizi bu şahlanışın vesilesi haline dönüştürmeliyiz. Vatandaşlarımızın tamamının gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmalı, 7'den 70'e herkese ulaşmalı, mücadelemizin önemini anlatmalıyız. Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Her gün envai çeşit kanaldan yürüttükleri yalan, iftira, çarpıtma dolu kampanyalarıyla insanlarımızı ifsad etmeye çalışanları ancak bu şekilde durdurabiliriz.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Kahramanmaraş önce ve toparlayıcı şehri vazifesini sürdürüyor.

- Geniş bir alanda süren mücadelemizin anlamını en iyi sizler biliyorsunuz.  

- Bugün benzer mankurtlar yine sahnede. Bu mankurtlar PKK'lar hendek kazan arkadaşlar. FETÖ'cüler hakkını arayan bir cemaat diye bahsediyor. 

- Ülkemize saldıran tüm örgütlerin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist sevicilerin, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız.  Bu sinsi tuzağı boşa çıkaracağız. 

- AK Parti olarak çok sağlam durmamız gerekiyor. Tüm okların hedefinde AK Parti var.

- Gün; birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma günüdür.

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