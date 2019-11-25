Başkan Erdoğan: Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kadına yönelik şiddetin insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadelerini kullandı.