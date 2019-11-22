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22 Kasım 2019 Cuma 19:43:42 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 20:47:53

Başkan Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Talimatı verdim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması için talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması için talimatı verdim" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Kiraz ilçesine müjdeler sıraladı

Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik talimat verdim. Kiraz ilçesinde toplam 10 köye içme suyu kuyuları açıyoruz. Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz, gerekli çalışmalara başlayacağız.

"YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk topluyoruz"

Biz korku siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Cudi'de, Gabar'da, Besler'de teröristleri ne hale getirdiğimizi gördünüz. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz, inlerine girdik. Terör prim vermedik, onlar kaçıyor biz kovalıyoruz.

YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk topluyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bayındır ilçesinde de halka hitap etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin organize sanayi bölgesi işinin bir numaralı sorumlusu olacağını belirten Erdoğan, "İnşallah Bayındır'ımız milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla çok daha bayındır hale gelecek. Milletvekili arkadaşlarım ve belediye başkanımız hep birlikte bu yakın takibi sürdüreceğiz ve süratle de inşallah tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini kuracağız. Yaklaşık 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak olan süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecektir." ifadesini kullandı.

"Süs bitkileri eğitim merkeziyle bin 500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak"

Bayındır bölgesinin Türkiye'nin özellikle süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda kalbi ve ihracat üssü olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bununla beraber buraya girecek sermayeyi, parayı düşünün. Ciddi bir hareketliliği nereye getirecek, Bayındır'a getirecek. Bu bölgede süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla inşallah süs bitkileri eğitim merkezini kuracağız. Paketleme, ambalajlama ve depolama, araştırma geliştirme merkezi ve süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı bir merkezimizi de burada kuracağız. Bu yatırım sayesinde bin 500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak. Projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini büyük bir mutlulukla sizlere bu akşam burada veriyorum."

"HOLLANDA, SİNGAPUR YAPIYORUZ DA BİZ NEDEN YAPAMAYALIM?"

Konuşması sırasında, "Dik dur eğilme, Bayındır seninle" sloganı atan vatandaşlara Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, biz bugüne kadar eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Şunu unutmayın, biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Hiçbir gücün önünde eğilmedik ve bundan sonra da eğilmeyeceğiz." karşılığını verdi.

Bayındır'ın organize sanayi bölgesi ve bin 500 insanın da istihdam edilmesiyle çok farklı bir duruma geleceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık gururla şunu söyleyeceğiz, 'Elhamdülillah bizim de süs bitkileri alanında bir organize sanayi bölgemiz var.' Bu çok önemli bir olay. Bugün bir Hollanda bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor, bir Singapur yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz neden yapamayalım? Şimdi bu adımı da neresi atıyor? İzmir, nerede? Bayındır'da ama benim sizden bir isteğim var. Ne olur bir olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun." diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEREKEN DERSİ VERDİK VERİYORUZ"

Hep "Bizi asla bölemeyecekler" dediğini anımsatan Erdoğan, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerine gereken dersi Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te verdik mi? Şimdi Kuzey Suriye'de veriyor muyuz? Barış Pınarı Harekat ile orada, YPG/PYD/PKK'ya gereken dersi verdik mi, veriyor muyuz? Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Suriye Milli Ordusu ile beraber burada Mehmetçiklerimizin verdiği bu mücadele, evelallah tarihe bir kayıttır. Mehmetçiğimiz evelallah şu anda destan yazıyor."

Konuşması sırasında bir kadın vatandaşın, "Biz de gidelim" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ne demek biliyor musunuz? Şerife bacılar bitmedi demek, Nene Hatunlar bitmedi demek. Biz de size güveniyoruz ama siz de evelallah bizlere güvenin. Biz size bu işi düşürmeden bitiriyoruz." dedi.

"ERGENLİ BARAJI İLE İLGİLİ ADIMI DA ATMAK İSTİYORUZ"

Burada yaşanan önemli bir sorun daha olduğunu ancak bunun müjdesini daha sonra vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik alanda attığımız adımları biraz daha geliştirdiğimizde de inşallah Ergenli Barajı ile ilgili adımı da atmak istiyoruz. Şu anda ciddi bir toparlanmadayız ve bu toparlanma ile birlikte de 2020-2021'de bunun planlaması ve adımını atabiliriz. Hatta belki, yap-işlet-devret ile bir imkan yakaladığımızda fazla da beklemeyiz, hemen adımını atarız." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara olan sevgi ve güvenini dile getiren Erdoğan, "Siz de bize güvenin. Çünkü ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız ama biz milletimizle ayaktayız ve milletimizle bu yolda yürümeye de devam edeceğiz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması için talimatı verdim.

- 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.

- Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

- 10 köye içme suyu için kuyu açıyoruz.

- Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı.

- Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik

- Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz.

- YPG'ye 33 bin TIR silah verildi. Şimdi onları bulduk, topluyoruz.

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