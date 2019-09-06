Başkan Erdoğan İTÜ Abdülhakim Sancak Camii Açılışı'nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışını gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ne geldi. Başkan Erdoğan’a burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önr çıkanlar:

Abdülhakim Sancak Camii'si görüldüğü gibi önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Yapıda sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camiisi olduğundan kamış kalem şeklinde tasarlanmıştır. Cami 3 katlı bir yapı görünümündedir ve sade bir yapıdır. Caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Ana ibadet mekanı 4 cepheden ışık almaktadır. Hayır sahiplerini tebrik ediyorum.