Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Conte görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

AA