17 Mart 2020 Salı 23:30:03 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 23:36:59
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Conte görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
AA
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