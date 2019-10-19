Başkan Erdoğan'dan silah ambargolarına sert tepki: Eli kanlı katillere silah verdiler

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

27 Afrika ülkesini ziyaret ettim. İlişkilerimizi 15 yıl önce hayal bile edilemeyecek noktaya getirdik. Afrika ülkelerinde TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, THY ve Kızılay gibi kurumlarımızla varlığımızı daha da yaygınlaştırdık. Kimi çevreler sizlerle buluşmamızdan çok rahatsız oluyor.

İstiyorlar ki Afrika halkları kendilerine bağımlı olmaya devam etsin. İstiyorlar ki Afrikalı çocuklar açlık ve fakirlik kurbanı olsun. Özgürlüğü ve demokrasiyi size ve bize çok görüyorlar. Bunun için de ellerindeki her imkanı kullanıyorlar.

1992 yılındaki Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katillere silah verdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ni karıştıranlar da yine aynı odaklardır. Kıtadaki pek çok karışıklığın ardından Batı'daki petrol şirketleri çıkıyor. 'Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir.' William Churchill'in bu tarihi itirafı halen geçerlidir. Bittiği iddia edilen sömürgecilik başka adlar altında bugün devam ediyor.

Uluslararası platformlarda kendimizi ne kadar önemsiyorsak, Afrikalı kardeşlerimizin hakkını da koruyoruz. Müslümanlar her zaman adalet ve hakkaniyeti özümsemiştir.