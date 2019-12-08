Başkan Erdoğan: Bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen 'İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nın açılışında konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-2 gün sürecek konferans sırasında inşallah verimli istişareler yapacaksınız. Ticaret savaşı gibi karşılaştığımız tehdit ve fırsatları konuşacaksınız. İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra kararların uygulamaya dönüşmesi de gerekir Konferansın İİT üyesi ülkeler için yol gösterici olmasını temenni ediyorum.

-Müslümanlar olarak 1.7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Şu an dünya nüfusunun yüzde 24'ü İİT üyesi ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor. Stratejik konumuyla İslam ülkeleri büyük bir potansiyel barındırıyor.

-Bugün dünya petrol üretiminin yüzde 65, doğalgaz üretiminin yüzde 55'i, doğal kauçuk üretiminin yüzde 70'i, bilinen uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı İslam ülkelerindedir

'ZEKAT VERİLSE FAKİR KALMAZ'

-İslam ülkeleri coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor.

-İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı yüzde 10'u bile bulmuyor. 3500 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından ülkelerimiz arasında çok uçurum olduğunu görüyoruz. Demek ki Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesini çalıştırmıyor. Müslümanlar zekat müessesini çalıştırsa ülkelerimizde fakir kalmaz.

-Bir dost olarak belki acı söylüyorum ama gerçeği söylüyorum. Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamadan önce kendi muhasebemizi yapmalıyız. Neden ticarette, dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımızı hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor

TAHKİM MERKEZİ FAALİYETE GEÇİYOR

-Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından ülkelerimiz arasında çok uçurum olduğunu görüyoruz.

-İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık, merkez bu yıl içinde faaliyete geçecek.

-Türk ekonomisinin temel ve makro göstergeleri son derece güçlü ve sağlamdır.

-Turizmde 2018'de 46 milyon ziyaretçiyle en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik.Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz. Ülkemize doğrudan yatırımların artması için maddi ve manevi destekleri sağlıyoruz.

-Güçlü büyüme performansı ve küresel krizlere karşı dirençli yapısıyla ülkemiz, benzer şartlara sahip olduğu diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor. Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz.

'ARNAVUTLUK'U SÜRATLE AYAĞA KALDIRIRIZ'

-İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılması için şartlar son derece elverişlidir.

-Kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticaretimizi olumsuz etkilememesi için çalışıyoruz.

-Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir. İİT ülkeleri el ele verdiğimizde Arnavutluk'u süratle ayağa kaldırırız. Tabii temenniler güzeldi. Biz de bir laf vardır: "Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Asıl olan balı yemektir."

Deprem insanoğlunun başına gelen en büyük felaketlerden biridir. Sizlerden kardeş Arnavutluk'un yaralarını sarmak için destek vermenizi istirham ediyorum.