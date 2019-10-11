11 Ekim 2019 Cuma 13:15:44 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 13:17:01
Başkan Erdoğan İstanbul'da anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler
- Terör örgütü PKK/YPG zorla silah altına aldığı sivillerin yaş sınırını 44'e çıkardı
- Türkiye'den NATO'ya: Bu senin ikiyüzlülüğündür!
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya uyuşturucu operasyonu
- Demirtaş'ın terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan tehdit: Türkiye'nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak