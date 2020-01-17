Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Dünyaya mesaj veriyoruz

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, katil Esed rejiminin İdlib'teki ateşkes ihlallerine değindi, 'Bu konuyu Berlin'de gündeme getireceğim' dedi.





ESED'İN İDLİB'DE ATEŞKES İHLALLERİ

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Ateşkesle alakalı attığımız adımlara uymadığının çok açık bir ispatıdır. Pazar günü Berlin'de olacağız tabi Putin de orada olacak. Bu konuları orada Sayın Putin ile etraflıca ele almayı düşünüyoruz. Aksi takdirde şu an İdlib'teki gelişmeler sıkıntı verici. Kuzey batıdan kuzey doğuya doğru o koridorda ciddi sıkıntılar var. Malum 3 şehidimiz oldu. Bunu biz karşılıksız bırakamayız.. bunun da bedelini çok daha ağır bir şekilde ödeteceğiz. Son olayda 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi. Bahane her zaman hazır terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor. Hepsi yalan! İşte biz ekranlarda da görüyoruz. Kocasını 2-3 ay önce kaybetmiş anne çadırların altında kendine yer bulmaya çalışıyor. Berlin süreci ağırlıklı Libya gibi görünse de ben orada İdlib konusunu etraflıca gündeme getirmeyi düşünüyorum." dedi.





ADAM GÜVENİLİR DEĞİL

Hafter'in güvenilir olmadığının altını çizen Başkan Erdoğan "Bu adam güvenilir bir adam değil. Dün yine Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net göreceğiz. Berlin'de söyledikleriyle onun hemen ardından bir iki gün sonra ne yaparlar onu da göreceğiz. Ben Pazar, Pazartesi, Salı günlerini çok çok önemsiyorum. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU

İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'a Kanal İstanbulla ilgili göndermiş olduğu mektubun detayları Başkan Erdoğan'a soruldu. Mektubun kişiye özel olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan "Bu mektup gizli bir mektup. Kişiye özel bir mektupsa özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi açıklarsa daha isabetli olur. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil bizim konumuz. Benim Belediye Başkanlığı dönemimde adımını attığım bir konu. CHP'liler burada yer kapatıyor diye birşey çıktı. Bu da benim sorunum değil. Parası olan gider istediği yerden alır. Bugün dünyada bu kadar gidip yer alanlar var kimse niye buradan yer aldın diyor mu? Biz yasal düzenlemeler yaptık bunun neticesinde yabancılara da bu arazilerimizin satışlarını açtık yerli olanlar da zaten satın alabiliyor. Burada satış için imkan tanımış değiliz." dedi.





KANAL İSTANBUL'LA DÜNYAYA MESAJ VERİYORUZ

Dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu ve yapılacak Kanal İstanbul ile dünyaya farklı bir mesaj verileceğini de dile getiren Başkan Erdoğan 'Bu konuda kararlıyız, adımımızı süratle atıp açıklayacağız. Bu kanal İstanbulumuza farklı bir güzellik katacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Bizim derdimiz şu anda Kanal İstanbul ile dünyaya bir sinyal veriyoruz mesaj veriyoruz ve nasıl bir Süveyş, Panama varsa buna benzer bir çok doğal ve sanal kanallar varsa biz de İstanbulumuzu tehdit eden bu geçişe karşı bir de biz şimdi kendimiz bir kanal yapıyoruz. Bu Kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. Mesela 500 bin kişinin yerleştirilebileceği böyle bir yerde buraya şöyle akın olacak insanlar buraya taşınacak gibi şeyler söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi veya devlet planlama üzerine hayatını sürdürür. Eğer siz planlamada başarılıysanız hem şehrin güzelliğini arttırırsınız hem de insanları mağdur etmeden buralara yerleştirirsiniz. Biz Kanal İstanbulla ilgili kararlıyız, adımımızı süratle atıp açıklayacağız.

Gerçekten ilk yarı bugün son buldu. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum hepsini tebrik ediyorum. Torunlarım da başarılı karneleri ile geldiler. Burada da baktım yavrularımız hepsi de soruyom hepsi çok iyi. Maşallah bu da bizim için iftihar vesilesi. Bu nesil geleceğimizi inşa edecektir.



