Başkan Erdoğan ısrarla aynı iftirayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu ve onun sözcüsü FOX TV'ye ağır ayar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye gitmeden önce konuştu. Konuşmasının ardından soru-cevap şeklinde devam eden basın toplantısında FOX Haber muhabiri Emre İzkübarlas, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası olan, "Arifiye'deki tank-palet fabrikası konuşulmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun gizli kararname çıkarıldı diye bir iddiası var. Hem bu iddiayı hem de gelinen son noktayı size sormak isterim." şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan öfkelendi ve FOX TV'nin gerçek yüzünü açıklayarak Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına cevap verdi.

"FOX TV'Yİ YALAN MEDYA OLMAKTAN ÇIKARIN / KILIÇDAROĞLU HAYATINI YALAN ÜZERİNE KURMUŞ"

FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor.