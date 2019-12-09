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09 Aralık 2019 Pazartesi 12:50:34 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 13:27:39

Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor

Başkan Erdoğan, "İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor." dedi. Batı kaynaklı tehditlere de dikkat çeken Başkan Erdoğan İslam ülkelerini uyardı ve "Emperyalistlerin böl-parçala-yut anlayışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller." dedi.

"İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor. İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz."
"Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda yalnız kaldığımızı hissediyoruz"  

Rrecep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz. İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor."

"Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu planına karşı başlatılan protestolara ilişkin, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste."  dedi.

"İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna devam ediyor"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna devam ediyor. Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz. İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız. Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız."

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