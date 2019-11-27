Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız

  • Bist 100
    105804
  • Dolar
    5,7625
  • Euro
    6,3411
  • Altın
    270,4780
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit
Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı 'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı
Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır
Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor
Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor
Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı
Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti
İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü
Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız
Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var? Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var?
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek
'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis 'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış
Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 11:57:06 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:47:25

Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 35. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizler de Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmak durumundayız." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İSEDAK Başkanı sıfatıyla güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Buradan sizlerin aracılığı ile dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Şairlerin gönül odunu harlayan, bugün ise işgal altında inleyen Kudüs'ü selamlıyorum. Filistinli yiğitlere selamlarımı gönderiyorum.

-ARNAVUTLUK'TA DEPREM-

Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı ile dün iki kez telefonla görüştük. Bugün toplantımızı kendisiyle paylaştım. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Gece yaptığım görüşmede ölü sayısı 26, yaralı sayısı 600 civarındaydı.

Bütün bu yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk’un yanında yer almamız inanıyorum ki biz özellikle İslam Kalkınma Teşkilatı’mızın da görevi olsa gerek bu adımı atmakta fayda var diye düşünüyorum. Kargo uçaklarımızı Kızılay’ı ve AFAD’ı Arnavutluk’a göndermiş bulunuyoruz. Yardım TIR’larının da gün içerisinde Arnavutluk’a ulaşacağını umuyorum.

Arnavutluk’un yanında yer almamız hepimizin görevi, tüm katılımcılar her yardımı yapacaktır. Ben bu buradan tüm İslam dünyasını yardıma çağırıyorum.

İSLAM DÜNYASININ ÇEKTİĞİ ZULÜM

İslam alemi terörden iç çatışmalara cehalete kadar pek çok tehditle yüzleşiyor. Buna Batı’dan yabancı düşmanlığı ekleniyor. Neye ve kime hizmet ettiği aşikar olan terör örgütleri camilerimizi okullarımızı Pazar yerlerini kan gölüne çeviriyor. Açlık sefaletin en yoğun hissedildiği ülkeler ne yazık ki yine İslam ülkeleridir.

Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz. Rabbimizin bize sunduğu doğal kaynaklarımız ne yazık ki halklarımızı değil batı ülkelerini zenginleştiriyor.

Yaşananlarda güvenlik konseyi gibi kurumların acziyetinin büyük rolü vardır. Adında İslam olan taşeron terör örgütlerinin katlettiği yine Müslümanlardır.

Günümüz dünyasında maalesef Müslüman kanı Müslüman canı hayatı kadar ucuz bir meta yoktur. Varil bombaları altında can veren 1 milyon Suriyeli kardeşimiz birilerinin gözünde sadece istatistikten ibarettir.

"İSLAM DÜNYASININ BM'DE KARAR ALMA HAKKI YOK"

İslam aleminin kendi geleceği üzerinde özgürce karar alma ve uygulama kararı yoktur. Dikkat ederseniz. Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi daimi üyelerinden 5 tanesinin içinde bir tane Müslüman ülke yoktur. Bu adaletsiz sistemin devam etmesi mümkün değildir.

Her şey bu 5 daimi üyenin hatta 1 tanesinin dudaklarının arasında onlar ne derse o. Dünya beşten büyüktür çağrımızın gerisinde işte bu gerçekler vardır.

Ayrıntılar geliyor...

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ