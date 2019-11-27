Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İSEDAK Başkanı sıfatıyla güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Buradan sizlerin aracılığı ile dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Şairlerin gönül odunu harlayan, bugün ise işgal altında inleyen Kudüs'ü selamlıyorum. Filistinli yiğitlere selamlarımı gönderiyorum.

-ARNAVUTLUK'TA DEPREM-

Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı ile dün iki kez telefonla görüştük. Bugün toplantımızı kendisiyle paylaştım. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Gece yaptığım görüşmede ölü sayısı 26, yaralı sayısı 600 civarındaydı.

Bütün bu yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk’un yanında yer almamız inanıyorum ki biz özellikle İslam Kalkınma Teşkilatı’mızın da görevi olsa gerek bu adımı atmakta fayda var diye düşünüyorum. Kargo uçaklarımızı Kızılay’ı ve AFAD’ı Arnavutluk’a göndermiş bulunuyoruz. Yardım TIR’larının da gün içerisinde Arnavutluk’a ulaşacağını umuyorum.

Arnavutluk’un yanında yer almamız hepimizin görevi, tüm katılımcılar her yardımı yapacaktır. Ben bu buradan tüm İslam dünyasını yardıma çağırıyorum.

İSLAM DÜNYASININ ÇEKTİĞİ ZULÜM

İslam alemi terörden iç çatışmalara cehalete kadar pek çok tehditle yüzleşiyor. Buna Batı’dan yabancı düşmanlığı ekleniyor. Neye ve kime hizmet ettiği aşikar olan terör örgütleri camilerimizi okullarımızı Pazar yerlerini kan gölüne çeviriyor. Açlık sefaletin en yoğun hissedildiği ülkeler ne yazık ki yine İslam ülkeleridir.

Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz. Rabbimizin bize sunduğu doğal kaynaklarımız ne yazık ki halklarımızı değil batı ülkelerini zenginleştiriyor.

Yaşananlarda güvenlik konseyi gibi kurumların acziyetinin büyük rolü vardır. Adında İslam olan taşeron terör örgütlerinin katlettiği yine Müslümanlardır.

Günümüz dünyasında maalesef Müslüman kanı Müslüman canı hayatı kadar ucuz bir meta yoktur. Varil bombaları altında can veren 1 milyon Suriyeli kardeşimiz birilerinin gözünde sadece istatistikten ibarettir.

"İSLAM DÜNYASININ BM'DE KARAR ALMA HAKKI YOK"

İslam aleminin kendi geleceği üzerinde özgürce karar alma ve uygulama kararı yoktur. Dikkat ederseniz. Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi daimi üyelerinden 5 tanesinin içinde bir tane Müslüman ülke yoktur. Bu adaletsiz sistemin devam etmesi mümkün değildir.

Her şey bu 5 daimi üyenin hatta 1 tanesinin dudaklarının arasında onlar ne derse o. Dünya beşten büyüktür çağrımızın gerisinde işte bu gerçekler vardır.

Ayrıntılar geliyor...