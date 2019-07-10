10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:08:25 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22:25
Son Dakika: Başkan Erdoğan Irak heyetini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı'nı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
(NTV)
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