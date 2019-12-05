Başkan Erdoğan, İngiltere'den önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, İngiltere’de yaşayan Türklerle buluşma etkinliğinde konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



“ Türkiye emniyet, huzur ve barış içinde. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde rahat oyun oynanan değil bölgesinde oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil insani yardım için çok cömert bir ülke var. Bugün kişi başı mili gelirini 3 bin 500 dolardan 9 bin dolara çıkarmış bir Türkiye var. Bugün haklarını savunan menfaatlerini koruna güçlü bir Türkiye var. Bugün mazlum ve mağdura sahip çıkan bir Türkiye var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bugün Türkiye'den başka tek elde yardım edem bir ülke yok.” dedi.



“Tabi bize herkes akıl veriyor. Suriye'de sizin ne işiniz var, diyor. Bizim onlara verdiğimiz bir cevabımız var. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Suriye'ye sınırınız var mı? 10 bin km'den oraya geliyorsunuz. 3-5 bin km'den oraya geliyorsunuz. Ama bizim 900 km sınırımız var. Biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin toplarında gözümüz yok, ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil aynı zamanda yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşının da güvenliğini kuruyan diplomasi güçlü bir ülkeyiz.”



“Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.”



“Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansımadıklarını görüyoruz.”

“Terörle mücadelede bize akıl verenlere siz aklınızı kendinize saklayın diyoruz. Bir de İslami terör ifadesini kullananlara gidin aynaya bakın diyoruz. İslam bir barış dinidir. Barış dini olan dinimize asla terörü yakıştıramazsın. Bu ifadeyi kullananları ben de lanetliyorum. Peki, Yeni Zelanda'da belli bir Müslümanı namaz esnasında şehit edenler kimdi? Hristiyan mı? Biz diyor muyuz Hristiyan terörist. Kullanmayız. Çünkü dinimiz buna da izin vermez. Dünyada hala saygın ülkelerin saygısız liderleri bu ifadeleri kullanıyor. Bu bizi üzüyor.”

Erdoğan: "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor. " dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizlerin aracığıyla kalpleri bizimle atan Asyalı, Afrikalı, Keşmirli, Arakanlı, Libyalı, Suriyeli mazlumlara selamlarımı gönderiyorum.

NATO Liderler zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Burada Londra'dan anavatanınızı yurdunuzu ve mensup olduğunuz milletimizi çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bir kısmınız eğitim için bir kısmınız rızkı için bu topraklara hicret ettiniz. Buraya gelirken geride gözü yaşlı ailelerinizi sizi canından ayrı görmeyen sevdiklerinizi bıraktınız.

Zorluklardan yılmadınız, sıkıntılar karşısında geri adım atmadınız. İman varsa imkan da vardır diyerek gurbeti sılaya çevirdiniz. Başarılarınızla hem bizim hem de ailelerinizin göğsünü kabarttınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi burada gururla temsil ettiniz.

Şimdi ayın 12'sinde İngiltere'de bir seçim var. Burada belirleyici bir rol oynayacağınıza inanıyorum.

Ülkem ve milletim adına her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

Çok büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum Türkiye emin ellerde. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü Türkiye var. Bugün üzerinde rahatça oyun oynanan değil bölgesinde oyun kuran, oyun bozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil dünyada milli gelire oranla en fazla yardım yapan cömert bir ülke var. Bugün 2002'ye göre ekonomisini 3.5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında her sene rekora koşan bir Türkiye var. Bugün duble yollarla, köprülerle, köprülerle dünyanın ilk üç sırasındaki en büyük havalimanıyla Asya'yı Avrupa'yı bağlayan yeni gerdanlarıyla ulaşım altyapısını tamamlamış bir Türkiye var. Bugün Ege'de Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan donanması güçlü bir Türkiye var.

Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'den başka tek elde ev sahipliği yapan başka hiçbir ülke yok.

Tabii önemli olan bir şey var. Peki Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa Birliği şu ana kadar söz verdiği halde sadece 2016'da 6 milyar euro destek vereceğim dediği halde ne yazık ki sadece 3 milyar euro verdiği bir destek var. Biz şu ana kadar 30 milyar doları aştı bizim yaptığımız yatırımlar. Türkiye'nin farkı bu.

Kendi milli güvenliği için operasyon düzenleyen dış politikası bağımsız bir Türkiye var. Tabii herkes bize akıl veriyor. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Bize diyorlar ki Suriye'den ne zaman çıkacaksınız. Bizim onlara verdiğimiz tek cevap var: Sizin Suriye'de ne işiniz var! Suriye'ye sınırınız var mı? Yok. Peki ne işiniz var? 10 bin kilometreden oraya geliyorsun ama bizim 911 km sınırımız var. Bu teröristler bu YPG, DEAŞ, PKK bütün bunlar havan toplarıyla her an sınıra atışlar yapıyorlar. Bütün bunlar karşısında biz eli bağlı neyi bekleyeceğiz. Evet biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar çıkmayacağız. Şunu çok açık ve samimi söylüyorum bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşının da hakkını savuna diplomasisi güçlü bir Türkiye'yiz.

Türkiye’yi terörle , şantajla terbiye edeceklerini zannedenler hedeflerine ulaşamamanın hezimetini yaşıyor. Buradaki mevcudiyetinizle sizler beşeri bir köprü kuruyorsunuz. Bugün 20 senesine kıyasla bu ülkede çok daha organizeyiz.

Türk girişimciler kurdukları iş yerleriyle Birleşik Krallık ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Vatandaşlarımızın ekonomik hayatta elde ettikleri başarıyı siyasi alana yeterince yansıtamadıklarını görüyoruz. Halbuki Birleşik Krallığın şartları bunu zorunlu kılıyor.

Teröristlere on binlerce TIR’la silah gönderenler bize paramızla silah vermediler. Ama biz bütün bunlara rağmen çalıştık gayret ettik ve şimdi evet kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Terörle mücadelede hala bize akıl verenlere biz sadece şunu söylüyoruz: “Siz aklınızı kendinize saklayınız”

İslam bir barış dinidir. Barış dini olan dinimize terörü asla yaklaştıramazsınız. Bu ifadeyi kullananları ben lanetliyorum. Bunlara şunu sormak lazım Yeni Zelanda’da 51 Müslümanı namaz esnasında şehit edenler kimdi? Hristiyan… Biz diyor muyuz Hristiyan terörist, demeyiz. Dolayısıyla İslami terör diyeceğine bir defa dinlerimiz arasında nasıl barışçıl olacağını konuşalım. Dünyada saygın ülkelerin saygısız liderleri islami terör ifadesini kullanıyor bunu kabul edemeyiz. Onun için ikili görüşmelerde bu ifadeleri kullanmayın Siz biz yaralıyorsunuz.

Küreselleşme çapında kişinin birden fazla ülkeye sahip hissetmesi gayet doğaldır. Asimilasyon çabaları şimdiye kadar dünyanın hiçbir ülkesinde sonuç vermemiştir.

Yarın hizmete açacağımız Cambrigde Camii bu bakış açısının bir sembolü olacaktır.

Avrupa genelinde ayrımcılığın arttığını görüyoruz.