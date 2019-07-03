Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osaka’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nin ardından Çin Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği resmi ziyaret, Çin basınında geniş yer buldu.

Çin’in dış tanıtımında önemli bir rol oynayan ve İngilizce yayın yapan China Global Television Network (CGTN), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili haberinde Türkiye ile Çin arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

Türkiye’nin Kuşak Yol Girişimi’ne entegre edilmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirildiği aktarılan haberde, “Çin ve Türkiye devletleri, Türkiye’nin Kuşak Yol Girişimi’nin Orta Koridor’una entegre edilmesi noktasında ortak çalışma yürütecekler.” ifadelerine yer verildi.

ORTA KORİDOR: TÜRKİYE, KUŞAK YOL GİRİŞİMİ’NDE ÖNEMLİ BİR ORTAK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ile Çin arasındaki iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi” noktasında görüş birliğinde olduğunu yazan CGTN haberinde şu satırlar kaleme alındı:

“Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye’yi Kuşak Yol Girişimi kapsamında önemli bir ortak olarak konumlandırıyor. Çin ve Türkiye devletleri, Türkiye’nin Kuşak Yol Girişimi’nin Orta Koridor’una entegre edilmesi noktasında ortak çalışma yürütecekler.”

TÜRKİYE İLE ÇİN, BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Orta Koridor projesinin Türkiye tarafından önerildiğini yazan CGTN, bu kapsamda Avrupa ile Asya’nın birbirine bağlanmasının beklendiğini yazdı. Orta Koridor’un Kuşak Yol Girişimi ile entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından ise Türkiye ile Çin arasındaki köprünün hayata geçeceği belirtildi.

UZMANLAR, ENTEGRASYONUN GERÇEKLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırım projelerine verdiği değerden övgüyle bahseden CGTN, Türkiye ile Çin’in geniş yelpazedeki ortak çalışmalarının her iki ülkenin de çıkarına olacağını düşünen uzmanların, “entegrasyonun gerçekleşeceğine yönelik olarak inançlı olduklarını” aktardı.