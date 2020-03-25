Başkan Erdoğan: 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verilecek

Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık." dedi.

Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak."

Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılacağını bildirdi.

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.



Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız. pic.twitter.com/WyrNkmlITj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2020

İŞTE ALINAN ÖNLEMLER

- En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak

- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak

- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak

- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak

- 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

- 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

- KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.

- Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

- Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek.

- 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek.

- Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.

- Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.

- Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

AA