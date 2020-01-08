Başkan Erdoğan ile Vucic bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

BULGARİSTAN BAŞBAKANI BORİSOV İLE GÖRÜŞME



Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Haliç Kongre Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.