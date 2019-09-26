Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

BM'nin 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Başkan Erdoğan Sisi'nin bulunduğu öğle yemeğine katılmamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, BM tarafından devlet liderlerine verilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu öğle yemeğine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de katıldığını görünce yemeğe katılmadan salonu terk etmişti.