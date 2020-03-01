01 Mart 2020 Pazar 11:35:18 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 12:36:49
Başkan Erdoğan ve Putin Perşembe günü Moskova'da görüşecek
Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek
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