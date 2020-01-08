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08 Ocak 2020 Çarşamba 13:40:46 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:04:10

Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in İstanbul görüşmesi başladı. Gündemde Libya ve ABD-İran krizi olacak.

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.

Gündemde Libya ile ABD-İran krizi olacak.

 

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