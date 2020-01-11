11 Ocak 2020 Cumartesi 23:58:38 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 00:06:03
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya ve Suriye'deki durumlar ele alındı...
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