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07 Şubat 2020 Cuma 07:45:16 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 07:52:39

Başkan Erdoğan ile Mustafa Ataş arasında ilginç diyalog: Gelip bakacağım, gerekirse ben yıkarım

Başkan Erdoğan, dün milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda gündemdeki pek çok konu tartışılırken renkli anlar da yaşandı. Başkan Erdoğan ile İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş arasında geçen diyalog dinleyenleri gülümsetti. Ataş'ın İstanbul Üsküdar'daki hasarlı eviyle ilgili soru soran Başkan Erdoğan aldığı yanıt karşısında 'Gelip bakacağım, gerekirse ben yıkarım' diye espri yaptı, kahkahalar havada uçuştu.

56 vekille bir araya geldiği toplantıda birçok konu hakkında tespitlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vekilin Üsküdar'daki hasarlı evi için "Gelip bakacağım. Gerekirse ben yıkarım" diye espri yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen ve 56 milletvekilinin katıldığı 3 saat 15 dakikalık istişare toplantısında Erdoğan, katılımcıları tek tek dinleyerek notlar alıp, talimatlar verdi.

"O BİNAYA NE OLDU? DAHA YIKILMADI MI?"

Zaman zaman renkli diyalogların da yaşandığı buluşmada Ordu sahil kenarına bittiğinde 17 katlı olacak inşaat da gündeme geldi. Kentin silüetini bozduğu gerekçesiyle belediyenin başvurusu üzerine geçen yıl temmuz ayında mahkeme kararıyla durdurulan bina için Erdoğan’ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu öğrenildi. Binanın yıkılmadığı cevabını alması üzerine Erdoğan’ın yıkılması konusunda talimat verdiği ve "Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız" esprisi yaptığı öğrenildi.

 BÜROKRASİDE ENGELLER

Toplantıda bürokratik engellerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenilen Erdoğan’ın, "Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın" ifadesini kullandığı belirtildi.

PATENTİ BANA AİT

Toplantıda Kanal İstanbul konusu da gündeme geldi. Bir milletvekilinin "Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kanal İstanbul’a yönelik eleştirilerine siz cevap vermeyin" demesi üzerine Erdoğan’ın "Patenti bana ait. Onu konuşmayacağım da neyi konuşacağım" dediği öğrenildi.

 EKONOMİ BAŞLIĞI

Ekonomiye ilişkin de tespitlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ekonomideki iyileşmeleri ve alının tedbirler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

"GEREKİRSE BEN YIKARIM"

Toplantıda Elazığ ve Manisa başta olmak üzere son dönemde yaşanan depremler de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Ataş’ın İstanbul Üsküdar’daki evini gündeme getirdi. Ataş’a "Senin evin de hasarlıydı. Yıktın mı?" diye sordu. Ataş ise "Bakanlık gerek görmedi" cevabını verdi. Erdoğan bunun üzerine "Bu cuma herhangi bir değişiklik olmazsa, Üsküdar’a geliyorum. Gelip bakacağım. Gerekirse ben yıkarım" diye espri yaptı.

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