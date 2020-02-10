Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar arasında kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde 5 askerimizin şehit olması sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.
İdlib'in kuzeyinde katil Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.
ZALİM ESED'E SÜRE VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan Suriyelileri katleden Esed'e "12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kaldı. Şubat ayı içinde rejim gözlem noktalarının gerisine çekilmeli. Yoksa Türkiye bu işi bizzat yapacaktır" sözleriyle süre vermişti.
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