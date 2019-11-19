19 Kasım 2019 Salı 13:09:11 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 13:58:26
Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli grup toplantısının ardından bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sürpriz geçen görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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