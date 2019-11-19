Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli grup toplantısının ardından bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sürpriz geçen görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor...