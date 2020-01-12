12 Ocak 2020 Pazar 20:52:34 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 20:53:42
Başkan Erdoğan ile Merkel Libya'daki gelişmeleri görüştü
Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, telefon görüşmesinde Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konuları ele aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
(AA)
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