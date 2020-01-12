Başkan Erdoğan ile Merkel Libya'daki gelişmeleri görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

(AA)