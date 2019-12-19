Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani Malezya'da bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Malezya'da bir araya geldi. Zirvesi'nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Zirvesi'nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Başkan Erdoğan, yemek öncesinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.
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