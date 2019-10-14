14 Ekim 2019 Pazartesi 16:13:59 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:14:43
Başkan Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Zagulba Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.
(AA)
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