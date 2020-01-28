Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda Libya ve İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberi: Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile İdlib konularını ele aldığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, görüşme sonrası sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN" TALEBİ

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı bilgiye göre; ABD Başkanı'nın Elazığ depremi sebebiyle başsağlığı dileklerini ilettiği de belirtildi.

TRUMP, BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZİYELERİNİ İLETTİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti. Trump Elazığ depremi nedeniyle Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

(AA)