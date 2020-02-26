Başkan Erdoğan: İdlib'de en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuz

Başkan Erdoğan'ın İdlib konusu ile ilgili açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Suriye'de ve İdlib'de ortaya çıkan insani krizi önlemek için her yolu deniyoruz. Türkiye topraklarında 3,7 milyon Suriyeliyi misafir ederken, asgari 1 milyonu aşkın göç dalgasını sessiz sedasız kabullenemeyecek. Talebimiz, rejimin Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesidir. Gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Bu ay sonuna kadar gözetleme kulelerini kurtarma peşindeyiz.

Suriye'de asıl topraklarını, özgürlüklerini kurtarmak isteyenler ülkemizle hareket eden gruplardır. İdlib'deki askeri varlığımızı ve askerlerimizin güvenliğini sağlamak ve halkı Esed'e karşı korumak için güçlerimizi güçlendirdik.

"YAKINDA BUNA BİR ÇARE BULACAĞIZ"

Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. Yakında buna bir çare bulacağız. Diplomasi kanallarını da sonunda kadar kullanıyoruz.

"EN KÜÇÜK BİR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Diplomatik yolları da zorluyoruz. Bu coğrafya kendini büyük gören nicelerini ne olduğunu anlamadan anafor gibi savurup yutmuştur. Biz bu coğrafyanın misafiri değil, evsahibiyiz. Bunun için İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacağız. Rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız. Türkiye olarak kararlıyız, her türlü fedakarlığı göze alıyoruz. Savaşta tank, top, füze bir işe yere kadar yarar, asıl mesele yürektir, inançtır, imandır.