Başkan Erdoğan İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili katıldı.

Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Değerli kardeşlerim, öncelikle şu anda musallada bulunan şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyoruz ki şehitlerimiz Peygamber Efendimize komşu. Rabbimizin müjdesi çok net ortada: Allah yolunda öldürülenlere, öldüler demeyiniz. Onlar diridir, siz bilemezsiniz.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAKTIR"

Bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre Kardeşimize siz de görevinizi en gür sesle yaptınız. Biz şimdi onu o ulu makama uğurluyoruz. Şu an Suriye'de ve Libya'da geçmişte nasıl bu mücadeleyi verdikçe şimdi de veriyoruz. Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Şühedanın fışkırdığı topraklardır, bu topraklar.

"BAYRAĞIMIZI ALLAH İNDİRMESİN"

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine şehit ateşi düştü. Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Emre için dua okundu. Şehidin dayısı Umut Başal, "Vatan sağ olsun, Bayrağımızı Allah indirmesin. Şehitlerimizi yüce mevlam yüceltsin. Kendisi nişanlıydı. Nisan'ın 20'sinde düğünü olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Kullanmak nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Konuşması çok zor." diye konuştu.