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19 Şubat 2020 Çarşamba 12:06:19 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:22:00

Başkan Erdoğan: İdlib harekatı bir an meselesidir

Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı bir an meselesidir. Ülkemizin kararlılığını anlamayan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İdlib krizi ve Moksova'da Rus heyetlerle yapılan görüşmeler sonrası büyük adımların sinyallerini verdi.

Başkan Erdoğan'dan İdlib için harekat sözleri;

"Sadece sınır güvenliğimiz değil, aynı zamanda 83 milyon vatandaşımızın her birinin evinde huzurla uyuyabilmesi bakımından kritik öneme sahip Suriye’de, gerçekten destansı bir mücadele yürütüyoruz. Harekât bölgelerimize yönelik tacizlere en sert şekilde cevap veriyoruz.

Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye’nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta açıkça söylüyoruz. İdlib’de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya’da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde, şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da, masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir.

Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Bu bölgedeki gelişmelerin ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun, İdlib’i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız."

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