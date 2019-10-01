01 Ekim 2019 Salı 19:55:23 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 20:05:34
Başkan Erdoğan: Hükümet sistemini revize etmemiz siyasetçi ciddiyeti ile bağdaşmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "(Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışması) Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yasama yılı açılış resepsiyonda konuştu.
Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgilişunları söyledi:
"Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir."
Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası operasyonla ilgili "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
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