Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz

Başkanı Erdoğan, 2018 yılı Hizmet İhracatçıları Buluşması(HİB) töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Büyük dirilişe büyük şahlanışa Allah'ın izniyle kimse engel olamayacaktır. Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye'ye diz çöktüremediler. Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. İhracatta hak ettiğimiz yerin gerisinde olduğumuz gerçektir. Küresel rekabette öne çıkan ürünler ortaya koymalıyız. Bir defa devletin en olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da. Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu da ana muhalefetin başında zat biz. Kanal İstanbul diyoruz, o yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihale yapmayı planlıyoruz. Kanal İstanbul'un bir çok özelliği var, Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır. Atalarımız "Bal bal demekle ağız tatlanmaz" diyor.

REKOR BEKLİYORUZ

Son dönem verilerine baktığımızda somut gelişmeleri görüyoruz. Ekonomi güven endeksi 91.3 oldu. Bu alanda son 3 ayda artış yüzede 6.2'yi aştı. Bir önceki yıla göre şirket artışları yaşandı. Konut ve otomobil piyasalarında canlanmayı görmeyen yoktur. Otomotiv sektöründe ülkemize güvenip stoklarını iyi tutanlar kazanmaya devam ederken, stokları yetersiz tutanlar maalesef yok sattı. Turist sayısında 50 milyonun üzerinde rekor bekliyoruz.

MUHALEFET LİME LİME DÖKÜLMÜŞTÜR

Cari fazla verir hale geldik. Ekim ayı itibarıyla cari fazla 4.3 milyar dolar oldu. Bu başarıya ulaşmakta fayda sağlayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk. İlave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi. Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Son açıklana verilerle hamd olsun istihdam cephesinden de olumlu haberler geldi. İşsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız. Ülkemizin risk primi veya bunu ifade eden CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü. Meclis'te dün kabul edilen bütçe yeni dönemin müjdecisidir. İktidar oylamada nasıl oy aldığını ispatlamış, muhalefet lime lime dökülmüştür. Tüm emeği olan bakan arkadaşlarımıza, başta Cumhur İttifakı olmak üzere tüm grup başkan vekil ve yardımcılarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Elbette çözülmesi gereken sorunlar atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz.

SİZ KİMDEN YANASINIZ(LİBYA ANLAŞMASI)

Demokrasimize, ekonomimize, güvenliğimize, huzurumuza birliğimize kasteden saldırıların biri bitmeden diğeri başlıyor. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. Bu atılan imzalar takibini de yapmak üzere, Türkiye'nin uluslararası camiada nerelere geleceğinin göstergesi. Libya ile bir anlaşma imzaladık. Mutabakat metnini ortaya koyduk. Askeri güvenlik anlaşması, kıyılarla alakalı anlaşma imzalandı. Bundan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefetle bazıları rahatsız oluyor. Kimden yanasınız. Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden destek alamıyoruz. Ama milletimiz bize yeter. Dostlarımızın duası sayesinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, geliştirecek 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Çünkü bu ülke hepimizin. Önümüzdeki gelecek hepimizin ortak geleceği. Bizim gölgesine sığınacağız bir başka bayrağımız yoktur, başka ezanımız yoktur.

İSTEMESENİZ DE YAPTIK

Ülkemize sıkı sıkıya sarılmaktan başka çaremiz de yok demektir. Yüreğimizde bu ateş yandığı sürece istikbalimizi ve istiklalimizi elimizden alamazlar. Bakın Çanakkale'de kuleler yükseliyor, artık 100 metreye doğru varıyorlar. Nereyi nereye bağlıyoruz. İzmir'in yolunu Gelibolu ile birleştiriyoruz. Bunlar sıradan işler değil. Bunlar 3'üncü köprü için, Avrasya, Marmaray ile ilgili yapamazsınız demediler mi? Osmangazi için yapamazsınız demediler mi? Yaptık yaptık, istemeseniz de yaptık. Şu anda İstanbul-İzmir 3-5 saat.

'NİYE YAPIYORSUNUZ' DİYORLAR

Şehir hastaneleri diyoruz, niye yapıyorsunuz diyorlar. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığında iflas ettirdi, biz şehir hastaneleri yaparak olayı farklı yerlere taşıyoruz. Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorlarını kırıp attık. 2018 yılı hizmet ihracatı ödüllerini kazananları tebrik ediyorum. Birinci olan firmalara ödüllerini verip, huzurlarınızdan ayrılacağım.