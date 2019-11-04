04 Kasım 2019 Pazartesi 15:46:50 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:48:23
Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memorial Hastanesi'nde tedavi gören eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ve hastanede yatan bazı hastaları ziyaret etti. Erdoğan, hastaneye girişinde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
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