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31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:53:11 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:17:43

Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı Çok fazla zamanımız ve sabrımız yok!

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile konuşuyoruz. Yaşanan gelişmeler güvenli bölge kavramı konusunda bizimle ABD arasındaki makasın çok açık olduğuna işaret ediyor. Askerlerimizin kontrolü dışında çözüme rıza gösteremeyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılıyor.


İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyanın her alanında adeta yeniden yapılandığı bir dönemde bizim de savunma stratejilerini gözden geçirmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir. NATO hala bizim ve müttefiklerimiz için savunma işbirliği vazifesini koruyor. Müttefiklerimizle dayanışmayı hala değerli görüyoruz. NATO üyeliği ve müttefiklerimizden vazgeçme niyetimiz yoktur. 18 yıl önce yerli ve milli savunma sanayiine yönelik ürünlerimizi üretirken bugün yüzde 70 üretir hale geldik. 

"ÇOK FAZLA ZAMAN VE SABRIMIZ YOK"

Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sürüldüğü belli olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki bir takım güçlerin çıkar savaşıdır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile ilk adımları attık. Münbiç'te bize verilen sözlerin tutulmamasıyla güvenliğe ilişkin kaygılar giderek artıyor. ABD ile konuşuyoruz. Yaşanan gelişmeler güvenli bölge kavramı konusunda bizimle ABD arasındaki makasın çok açık olduğuna işaret ediyor. Müşterek harekat merkezinin kurulması gibi müşterek gelişmeler var. Askerlerimizin kontrolü dışında çözüme rıza gösteremeyiz. Birkaç hafta içinde askerlerimiz fiilen bu bölgeyi kontrol etmeye başlamazlarsa kendi harekat planımızı devreye almaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Güvenli bölge ile ilgili çok fazla zaman ve sabrımız yok. 

Hava savunma sistemi ihtiyaçlarımız için bizim açımızdan S400 ile Patriot arasında bir fark yoktur. Ama Patriot satışı bir baskı aracı haline getirilirse tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz. Nitekim de öyle yaptık. 

 

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