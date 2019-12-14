14 Aralık 2019 Cumartesi 19:49:43 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 19:52:19
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul ettiği görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
(AA)
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