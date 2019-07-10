Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Merkez Bankası açıklaması: Gereken rolü oynayabilseydi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başında CHP'li Bolu Belediyesi'ndeki işçi kıyımına çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Bolu Belediyesi'nin işçilerin kapıya konmasını kınıyorum." ifadelerini kullanırken Merkez Bankası'nda yapılan değişiklikle ilgili de açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın gerekli rolü yerine getirmediğini vurgulayan Erdoğan 'Tıkanıklık vardı, bedelini millet olarak ülke olarak biz ödüyorduk' dedi.

"MERKEZ BANKASI BEKLENEN ROLÜ OYNAMADI"

Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birisinde, tokmak birisinde... Bu noktada istişare neticesindeki karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de almıştır. Faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan para politikalarında verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulması gerektiğine inandık. Şimdi bunu hep faizciler savunuyor. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini de göreceksiniz. Faiz enflasyonun da anasıdır. Gezi olaylarıyla faiz birden yükselmeye başlamış, çift hanelere yükselmiş, enflasyon da çift haneler çıkmıştır. Şimdi tekrar bunu tek haneye indirmek zorundayız. Türkiye'deki bazı faizciler bundan rahatsız olabilir. Kararlıyız, bu işi de bitireceğiz.

Yeni yönetim sisteminde Merkez Bankası'na başkan atama görevi Cumhurbaşkanı'na bırakılmıştır. Ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden beklenen rolü oynamış olsaydı buna ihtiyaç olmazdı. Burada bir tıkanıklık var. Göz göre göre buna izin vermek görevimizi yapmadığımız anlamına gelirdi. Merkez Bankası ekonomi politikamıza çok daha güçlü destek verecektir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'daki Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza aynen devam edeceğiz. Bu vesileyle Bolu Belediyesi'nde genel başkanlarının 'hiç kimse dışarıya atılmayacak' dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum.

Başkası için çalışan insanın bunun karşılığında hakettiği ücreti alma mücadelesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İslam'da da emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesi konusunda önem verilmiştir. Sendikalar işte bu mücadeleye öncülük eden kuruluşlar olarak gerçekten takdire şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-İş sadece işçinin emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıkmış toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır.

'BİZ BU MİLLETİN BAĞRINDAN KOPMUŞ KADROLARIZ'

Türkiye'yi birlikte bugünlere getirdik. İnşallah yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız. Bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı beraberce emanet edeceğiz. Çünkü biz bu milletin bağrından doğmuş kadrolarız.

Büyük büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, ideolojik illüzyonlarla hele hele içi boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya asla çalışmadık.

Son dönemdeki döviz dalgalanmaları sebebiyle uluslararası hesaplarda bir miktar gerileme yaşanmış olsa da milletimizin 17 yıl öncesinden çok daha fazla refah seviyesinde bulunduğunu vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık. Zenginliğin tabanını genişlettik. Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline getirdik.

Otomotivden beyaz eşyaya her alanda üretim ve satış rekorları kıran bir hareketlilik ortaya çıkardık. İhracatımız her ay tüm zamanların rekorunu kırarak artmaya devam ediyor. Şu anda 170 milyar dolar civarındayız, göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız vardı. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız.

Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık. Zenginliğin tabanını genişlettik. 9 milyon kişiye iş sağlayarak kırılması güç bir başarıya imza attık. İşsiz oranının bir parça yükseldiğinin farkındayız.

İŞÇİLERE MÜJDE

İş dünyamız ile 2,5 milyon istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum.

Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. Bizim için o kapı kapanmıştır.

Ana ormancılık faaliyetleri nedeniyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı yenilendi. Bu talebi Hazine ve maliye Bakanımız bana iletti. Bu süreyi 4 ay uzatmış oluyoruz.

Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaptığımız görev değişikliğinin özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey! Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz.

Tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız. Faizciler bundan rahatsız olabilir. İstedikleri, kadar rahatsız olsunlar kararlıyız bu işi bitireceğiz