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14 Ocak 2020 Salı 12:55:29 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 13:06:07

Başkan Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız

Başkan Erdoğan, Hafter'e çok sert tepki gösterdi ve " Önümüzdeki günlerde darbeci hafter ile meşru yönetim arasındaki tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Saldırıların sürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız. " dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'da ateşkese söz konusu olan taraflardan General Halife Hafter'in anlaşmayı imzalalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter'e çok sert tepki gösterdi ve " Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası sayın Putin ve onun ekibine ait...  Önümüzdeki günlerde darbeci hafter ile meşru yönetim arasındaki tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Saldırıların sürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"HAFTER'İN HEDEFİNDE KÖROĞLU TÜRKLERİ DE VAR"

"Libya harita üzerinde biraz uzak gözükebilir ama bizim için yabancı bir yer asla değildir. Barbaros'un yadigarı Libya Osmanlı'nın bir parçası olmuştur. Libya ve Libya halkı ile çok derin sosyal bağlarımız vardır. Bunun için Libya'da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Kimse bizden Libyalı kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bekleyemez. Libya'yı kana bulayanlar aynı zamanda ülkemize karşı kinlerini de sergiliyor. Bu ülkede darbeci Hafter'e tabii olmayan Arap kardeşlerimiz var. Bu ülkede Hafter'in hedef aldığı kardeşlerimiz var. Hafter onları da yok etmek istiyor. Libya'da Hafter'in etnik temizliğe tabii tuttuğu ve sayıları bir milyonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var:

BİR KENARA KOYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Libya'daki tüm kardeşlerimize karşı tarihi sorumluluklarımızın da farkındayız. Onlar geçmişte en zor günlerimizde yanımızda oldular. Bizim de onların yanında olmamız gerekiyor. Tüm imkanlarıyla Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk. Bu ülkedeki Türk varlığından bile haberi olmayanları gördükçe inanın milletimiz adına üzülüyoruz. Kendi öz kardeşlerini bile tanımaktan uzak olanların bu milletin davasını gütmesi mümkün değildir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Libya'daki mücadelesi de mi hiçbir şey anlatmıyor? Bildiğiniz gibi çok çok önemli bir adımı bütün askeri depolarında ne var ne yok hepsini ordumuzun emrine sunduğunu, sunacağını söyledi. Ve bunu şu anda hayatta olan hepsiyle birlikte de Kıbrıs Barış Harekatı esnasında görevde olan hükümet yetkililerinden onu yaşayanlar çok iyi bilir. Libya'nın gösterdiği alicenaplığı bir kenara koymak mümkün değil. Kaddafi'nin söylediği söz unutulmazdır. "Elimdeki tüm silahlar Türk ordusunun emrindedir." Bu tablolar yaşandı, bunları biliyoruz. 

BUNLAR SİYASET CAHİLİ

"Libya'da ne işimiz var" diyenler, siyaset tarih cahilidir. Türkiye'nin Libya konusunda ortaya koyduğu net tavrın, Akdeniz'deki oyunları bozma yanında işte böyle daha derin bir arka planı vardır. Şayet Türkiye müdahale etmeseydi bugün Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı.

ÖNCE EVET DEDİ, SONRA KAÇTI

Ateşkesi yazılı hale getirmek amacıyla dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti uzlaşmacı tavır sergiledi. Bu tutuma rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi, sonra ne yazık ki Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı. Ama heyetimiz oradaki dürüst duruşunu sergileyerek imzasını arkadaşlarımız attı ve şu anda belge evrak her şey bizim elimizde. Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası sayın Putin ve onun ekibine ait... Biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz. 

HAFTER BİZİ ŞAŞIRTMADI

Hafter'in ortaya koyduğu şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Daha önceki anlaşmalarda sicilinin hiç de iyi olmadığını gayet iyi biliyoruz. Bugün ateşkesi reddetmesi bizi hiç de şaşırtmadı. Ancak bu defa geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var. Dün Moskova'da yürütülen görüşmelerin, darbeci Hafter'in gerçek yüzünü göstermesi bakımından olumlu buluyoruz.Önümüzdeki günlerde darbeci hafter ile meşru yönetim arasındaki tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Saldırıların sürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız."

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