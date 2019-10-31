31 Ekim 2019 Perşembe 13:37:27 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 13:37:58
Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Gakharia, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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