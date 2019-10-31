Başkan Erdoğan: En kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız

  • Bist 100
    98736
  • Dolar
    5,7132
  • Euro
    6,3769
  • Altın
    277,0460
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası maçında kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta yok Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası maçında kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta yok
Numan Kurtulmuş: Türkiye düşmanları bir hatta birleşti Numan Kurtulmuş: Türkiye düşmanları bir hatta birleşti
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek turladı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek turladı
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık itfaiye için aldırdığı lüks arazi aracını makam aracına çevirdi Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık itfaiye için aldırdığı lüks arazi aracını makam aracına çevirdi
MSB muvazzaf astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB muvazzaf astsubay sonuçları sayfası MSB muvazzaf astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB muvazzaf astsubay sonuçları sayfası
Emniyette sustu, adliyede itiraf etti: 15 gündür öldürmeyi düşünüyordum Emniyette sustu, adliyede itiraf etti: 15 gündür öldürmeyi düşünüyordum
Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü! Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü!
Fatih Terim, futbolcularla özel görüştü: Bizim için lig yeni başlıyor Fatih Terim, futbolcularla özel görüştü: Bizim için lig yeni başlıyor
Dışişleri Bakanlığı'dan Fransa'ya 'Barış Pınarı' tepkisi Dışişleri Bakanlığı'dan Fransa'ya 'Barış Pınarı' tepkisi
Brezilya'da bir takımla anlaşan Mariano'dan Galatasaray yönetimine: Alacaklarımı verin gideyim Brezilya'da bir takımla anlaşan Mariano'dan Galatasaray yönetimine: Alacaklarımı verin gideyim
NATO'dan, Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerine kınama NATO'dan, Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerine kınama
Avdagiç: Daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek Avdagiç: Daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek
Türkiye, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na güvenlik desteği verecek Türkiye, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na güvenlik desteği verecek
Konyaspor'dan bir Aykut Kocaman açıklaması daha: Hocamızın yanındayız Konyaspor'dan bir Aykut Kocaman açıklaması daha: Hocamızın yanındayız
1 Kasım Dünya Aşk Günü nedir? 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili sözler sizlerle 1 Kasım Dünya Aşk Günü nedir? 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili sözler sizlerle
Akar: Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor Akar: Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor
Sarunas Jasikevicius: EuroLeague'in en büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius: EuroLeague'in en büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe Beko
ABD'nin skandal tasarılarına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki ABD'nin skandal tasarılarına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki
Elini kıyma makinesine kaptıran talihsiz çocuk Elini kıyma makinesine kaptıran talihsiz çocuk
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda arbede çıktı, yumruklar konuştu MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda arbede çıktı, yumruklar konuştu
Cammu Keşmir ikiye bölündü Cammu Keşmir ikiye bölündü
Mesut Özil, Liverpool karşısında oynadığı futbolla göz doldurdu Mesut Özil, Liverpool karşısında oynadığı futbolla göz doldurdu
MEB Kasım ayı tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? MEB Kasım ayı tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?
İdlib'e yoğun hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti İdlib'e yoğun hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ekim 2019 Perşembe 14:38:46 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 15:12:42

Başkan Erdoğan: En kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız." açıklamasında bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile ortak açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu doğal gaz boru hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü - Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olmamız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Bugüne kadar 2200 Gürcü askeri personeli Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve aktivitelere katılmıştır. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor.

FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadeleyi Gürcistan ile karşılıklı teyit ettik. Türkiye Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. Türk halkına refah ve esenlik dilerim. Yaptığımız görüşmelerde güvenlik ve kültür gibi konuları ele aldık ve ticaret ve ekonomi konularını vurguladık. Türkiye Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır ama daha büyük perspektiflerimiz var ve mevcut rakamların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak.

Gürcistan'ın Türkiye ile stratejik anlamda çok önemli işbirlikleri mevcuttur. Enerji konusunda işbirliğimize de büyük önem veriyoruz.

 
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ