Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak için bulunduğu Macaristan'da Erdoğan, restorasyonu tamamlandıktan sonra açılışı geçen yıl yapılan Gül Baba Türbesi'ne geldi.
Başkan Erdoğan, Türbe kompleksinde bulunan "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini de gezdi.
AA
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