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20 Kasım 2019 Çarşamba 11:14:31 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:49:59

Başkan Erdoğan: "Susturun bu kadını" diyecek kadar ahlaksız davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan: 'Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a "susturun bu kadını" diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil' dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''AK Parti 7. Olağan Kongre sürecini takvime uygun şekilde sürdürüyoruz. Aralık ayında belde kongreleri ile sürece başlıyoruz. Şubat ayı ile ilçe kongreleri yaz sonuna doğru il kongrelerimizi başlatacak yıl sonuna kadar da tamamlayacağız. AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Parti'li son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubur. Partimizde sadece görev değişikliği olur. AK Parti'nin sahibi millettir.
 
''2018-19 SEÇİMLERİNİN SONUÇLARINDAN GEREKEN DERSLERİ ÇIKARMAMIZ ŞART''
 
2018-19 seçimlerinin sonuçlarını adeta sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Önce teşhisi doğru koyacağız sonra en ideal çözümü hayata geçireceğiz. Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede beka mücadelesi verdiği dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz ekonomimize saldırıyorlar kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. En büyük güç ve moral kaynağımız milletimizin desteğidir. Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir.
 
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
 
Beka mücadelemizde durum böyleyken iç siyasette bambaşka fotoğrafla karşı karşıyayız. MHP ve diğer kardeşlerimiz attığımız her adımda bize destek verdiler. CHP ve HDP ile onlarla hareket eden marjinal çevreler yalanda adeta sınır tanımıyorlar. CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. İspatla diyoruz yapamıyor yalan söyleme diyoruz bundan da kendini alamıyor. Ağzını her açtığında dünyanın en büyük devletlerini kurmuş ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor.
 
''BU ZATI KÜRESEL SERMAYE DE CİDDİYE ALMIYOR''
 
Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötülemenin adı ihanetin dik alasıdır. Bu zatı küresel sermaye de ciddiye almıyor. Şu an itibariyle borsamız 107 bini yakalamış vaziyette. Ekonomimize saldırılar yaşanırken kendisini hiç ortada görmedik. Teröristlere bunlar teröristtir dediğini hiç ağzından duymadık.
 
''CEZA İSE CEZA, KURU ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLECEK İŞLER DEĞİL''
 
Bunlar dün bizim grup başkanvekili hanımefendiye parlamentoda saldırdılar. Dün de grup başkanvelimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Biz bu ahlaksızlara edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Tüm grubumuz bir bayan milletvekilimize grup başkanvekilimize saldıracak olan ahlaksız edepsizlere parlamento içinde gereken cezayı vermesi lazım. Ceza ise ceza. Özür diledi bıraksınlar bu işi. Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil.Burası yol geçen hanı değil bir parlamentodur. Burada bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak bizim görevimizdir.''

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