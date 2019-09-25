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25 Eylül 2019 Çarşamba 00:41:51 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 00:52:18

Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üstyapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üst yapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, BM'deki programları çerçevesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi kapsamındaki "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler" konulu liderler diyaloğu oturumunda konuştu.

Başkan Erdoğan, "BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi"nin kabulünden bu yana yerel ve uluslararası düzeydeki politikalarda "kimsenin geride bırakılmaması" ilkesini temel aldıklarını söyledi.

Yoksulluğun, açlığın, eşitsizliğin giderilmesi, herkese eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabileceğini belirten Erdoğan, en az gelişmiş ülkeler ve mülteciler gibi savunmasız kesimlerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, bugün dünyada yaşanan pek çok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemize sığınan ve halen 3,6 milyonu sınırlarımız içinde yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Geçen sene insani bir krizin eşiğine gelen ve 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de sükuneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üst yapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz. Hem ülkemizdeki Suriyelilerin hem de güvenli hale getirdiğimiz bölgede ikamet eden kardeşlerimizin kalıcı barış sağlanınca, Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Sizlerden de Türkiye'nin, tüm insanlık adına yürüttüğü bu çabalara destek olmanızı bekliyoruz."

Küresel iş gücü piyasasının idamesi bakımından düzenli göçün sürdürülmesi ihtiyacının ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Teknolojik ilerlemenin, eğitim, sağlık, finans ve tarım sektörlerinde sağladığı radikal değişimlerden herkes faydalandırılmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının, şimdiye kadar hayata geçirilen ilk sürdürülebilir kalkınma hedefi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemiz şimdiye kadar Bankaya taahhüt ettiği 10 milyon dolara ilaveten 1 milyon dolarlık ilave gönüllü katkı yapmaya karar vermiştir. Bu çaba, uluslararası toplumca daha fazla sahiplenilmeli ve desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZ TECRÜBELERİNİ HERKESLE PAYLAŞMAYA HAZIRDIR"

Öte yandan, "2030 Gündemi"nin benimsenmesiyle kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi ihtiyacının arttığını bildiren Erdoğan, gelecek on yıl, özel sektörle ortaklıkların çeşitlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin İstanbul'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Küresel Merkezi'ne de ev sahipliği yaptığını anımsatan Erdoğan, "Ülkemiz, kamu-özel sektör ortaklığı alanındaki tecrübelerini herkesle paylaşmaya hazırdır." dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla birlikte "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Etki Hızlandırıcı" projesini hayata geçirdiklerini de aktaran Erdoğan, "Bu proje, mülteciler başta olmak üzere kimsenin geride bırakılmamasına yönelik yenilikçi çalışmalara kamu ve özel sektör tarafından destek sağlanmasını amaçlıyor. Türkiye, '2030 Gündemi'nin hayata geçirilmesi için önümüzdeki on yıllık dönemde de girişimci, kapsayıcı ve kararlı adımlar atmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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